Il regista die degli altri film del franchise,, ha ammesso che adorerebbe vedere la storia espandersi attraverso un altro medium dopo il cinema.

“Vedrei assolutamente una serie sui primi giorni nella Radura quando Minho e gli altri esplorano il labirinto” ha commentato il regista che ha posato gli occhi su una serie di schizzi dell’arista Wayne Haag, che aveva lavorato anche a dei concept per la saga.

I’d definitely watch a series about the early days in the glade when Minho and the runners explore the maze. 😉 https://t.co/364vVgza4j

Ha poi condiviso una serie di strisce a fumetti a cui aveva lavorato con lo sceneggiatore in collaborazione con BOOM! Studios.

L’ultimo capitolo della trilogia, Maze Runner – La rivelazione, è arrivato al cinema il 1° febbraio 2018. Questa la sinossi:

Thomas e gli altri ribelli non si sono ancora dati per vinti e, mentre il mondo va sempre più in malora, continuano a lottare per proteggere i propri amici, in particolare per salvare Minho e altri giovani catturati da Wicked e fuggire poi insieme a loro verso lidi migliori con una nave. Quando si accorgono che Minho non è però tra i ragazzi che hanno estratto da un treno in corsa, Thomas decide di andare nella tana del leone, in una città fortificata da Wicked per fare un ultimo tentativo di salvare l’amico. Diversi altri ribelli si rifiutano di lasciarlo andare da solo e si aggregano alla difficile missione, ma a complicare le cose è soprattutto Teresa, che dopo averli traditi è diventata una ricercatrice di Wicked e rivela una posizione ambigua verso entrambe le fazioni, che rischia di compromettere i piani ribelli.