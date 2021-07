L’iconico Album rosa (Burn Book) didiventa un party game!

Big Potato Games si è infatti ispirato all’iconico oggetto della commedia cult del 2004 per sviluppare questo party game in cui i partecipanti devono fare osservazioni pungenti in forma anonima sul resto dei giocatori. Lo scopo del gioco è quello di scoprire l’autore di quelle osservazioni. Il costo di Mean Girls: The Party Game è di $19.99.

Questa la sinossi del film del 2004:

Cady Heron si è trasferita da poco, dall’Africa, in una cittadina nei pressi di Chicago. Ben presto si rende conto di quanto sia dura la vita sociale per un’adolescente al liceo di North Shore e le cose si complicano ulteriormente quando si innamora di Aaron Samuels, l’ex fidanzato della ragazza più popolare della scuola, Regina George, detta anche l’Ape Regina. Tra le due ragazze inizia una sfida all’ultimo sangue che coinvolgerà tutti gli alunni del liceo…

