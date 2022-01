è morto: il cantante e attore americano aveva 74 anni.

A dare la notizia il suo agente Michael Greene: la causa del decesso non è stata rivelata, ma Michael Lee Aday (questo il suo nome dal 2001, anche se era nato Marvin Lee Aday) è morto con sua moglie al suo fianco e dopo aver passato le ultime ore con i suoi cari al suo capezzale.

“Sappiamo quanto significava per tantissime persone, e apprezziamo tutto l’amore e il sostegno che riceveremo mentre piangeremo la perdita di un artista così importante e un uomo così splendido,” ha dichiarato la famiglia in una nota ufficiale. “Dal suo cuore alle vostre anime, non smettete mai di fare rock!”

Il primo album di Meat Loaf è uscito nel 1971, si intitolava Stoney & Meatloaf. Qualche anno dopo venne chiamato per la parte di Eddie in The Rocky Horror Picture Show: iconica la sua interpretazione di Hot Patootie/Bless My Soul.

Nel 1977 esce il suo secondo album, Bat Out of Hell, che arriva a vendere 43 milioni di copie ottenendo un successo commerciale straordinario. Nel 1993 esce Bat Out of Hell II: Back Into Hell, che vende più di 5 milioni di copie solo negli Stati Uniti e fa ottenere un Grammy a Meat Loaf come Best Rock Performance, solo. Parallelamente alla sua carriera musicale, prosegue con la sua carriera da attore partecipando a numerosi film come Roadie – La via del rock (1980), Fight Club (1999), Tenacious D e il destino del rock (2006).

In tutto il mondo i suoi album hanno venduto complessivamente più di 100 milioni di copie.

Fonte: Deadline