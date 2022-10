Megalopolis: Francis Ford Coppola punta sulla produzione virtuale, Dustin Hoffman nel cast

Ancora un ingresso di spicco nel cast di Megalopolis, il film di lunga gestazione scritto e diretto da Francis Ford Coppola presto in lavorazione.

Si tratta di Dustin Hoffman, che va ad affiancarsi ai tre protagonisti Adam Driver, Forest Whitaker e Nathalie Emmanuel; accanto a loro troveremo anche Chloe Fineman, Isabelle Kusman, D.B. Sweeney, Bailey Ives, Talia Shire, Shia LaBeouf, Jason Schwartzmann, Grace Vanderwaal, Kathryn Hunter, James Remar, Jon Voight, Aubrey Plaza e Laurence Fishburne.

In vista dell’inizio delle riprese è arrivato inoltre l’annuncio che Coppola inaugurerà per l’occasione i Prysm Stages, nuovi teatri di posa di produzione virtuale ai Trilith Studios di Atlanta, in Georgia.

L’intento del regista è di “guardare sia al passato che al futuro” con la pellicola, mescolando tecniche classiche a quelle più moderne.

Ecco uno scatto da grazie a CGSociety:

Coppola produrrà il film in maniera indipendente per la cifra di quasi 100 milioni di dollari.

Il progetto era stato annunciato per la prima volta al Festival di Cannes 20 anni fa, quando si disse che sarebbe stato ambientato a New York e sarebbe ruotato attorno al sogno di un architetto di creare un’utopia, idea contro la quale si scaglia il sindaco della città.

La sinossi preliminare del film lo descrive come “una storia epica di ambizioni politiche, genio e amore in conflitto”.

Le riprese dovrebbero partire il mese prossimo.