Dopo delle avvisaglie che avevano fatto temere il peggio per l’arrivo nei cinema dell’ultimo film di Francis Ford Coppola, Megalopolis, abbiamo appreso che, in Italia, il film sarà distribuito dalla Eagle, mentre, negli Stati Uniti, dalla Lionsgate.

Un minireport pubblicato dall’Hollywood Reporter aggiunge ora un dettaglio non indifferente alla questione della distribuzione US del kolossal. Il magazine spiega che la Lionsgate si accollerà le spese di distribuzione – si punta ad almeno 1500 sale, IMAX incluso – ma che i costi relativi al marketing, che per un film con una distribuzione del genere potrebbero tranquillamente raggiungere quota 15,20 milioni di dollari, saranno sostenuti dallo stesso Francis Ford Coppola.

Nel cast di Megalopolis troviamo: Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Chloe Fineman, Kathryn Hunter, Giancarlo Esposito Dustin Hoffman, DB Sweeney, Talia Shire, Jason Schwartzman, Bailey Ives, Grace Vanderwaal e James Remar.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Hollywood Reporter

Classifiche consigliate