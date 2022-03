Arriva una – potenziale – brutta notizia pere il suo tormentatissimo, kolossal che il regista de Il Padrino insegue e cerca di realizzare da più di venti anni, una tegola che ha a che fare con Oscar Isaac.

Forse ricorderete che quando, lo scorso settembre, abbiamo segnalato il fatto che Francis Ford Coppola era pronto a rimettere in carreggiata Megalopolis (ECCO TUTTI I DETTAGLI) si erano anche fatti dei nomi relativi alle star che il regista aveva contattato o stava tenendo d’occhio, nomi di rilevo come Oscar Isaac, Forest Whitaker, Cate Blanchett, Jon Voight, Zendaya, Michelle Pfeiffer e Jessica Lange.

Stando a una recente indiscrezione pubblicata da Showbiz 411, Oscar Isaac avrebbe però deciso di passare oltre. Non vengono fornite spiegazioni in merito alla decisione della star di non proseguire questa ambiziosa avventura che Francis Ford Coppola finanzierà in autonomia anche grazie ai notevoli proventi ottenuti dalla vendita di una parte del suo enorme vigneto nella contea di Sonoma alla Delicato Family Wines. L’intenzione del filmmaker è di cominciare a girare Megalopolis in autunno.

Attualmente, è ancora molto complicato riuscire a stabilire di cosa parli Megalopolis (e, chissà, magari potrebbe essere stato uno dei motivi per cui Oscar Isaac ha deciso di lasciar perdere). Lo stesso Francis Ford Coppola ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni tanto interessanti, quanto sibilline nel corso di un’intervista in cui ha definito il suo lungometraggio come “un’utopia” descrivendolo come la storia d’amore di una donna che deve dividere la sua fedeltà fra due uomini aggiungendo che:

Ognuno di loro sposa un determinato principio filosofico. Uno è il padre che l’ha cresciuta, che le ha insegnato il latino fin da piccola ed è devoto a una visione più classica della società, un approccio in stile Marco Aurelio. L’altro è l’uomo che ama, che è il nemico di suo padre e ha una visione più progressista della società, vuole fare “un salto nel futuro”, vuole superare tutta la spazzatura che ci ha ammorbato per 10.000 anni perché vuole scoprire quello che siamo davvero. Cioè una specie gioiosa, amichevole e illuminata.

In attesa dui ulteriori conferme e sviluppi, molto presto ritroveremo Oscar Isaac in Moon Knight, la nuova serie dei Marvel Studios che arriverà in streaming su Disney Plus a partire dal prossimo 30 marzo. Trovate tutto quello che c’è da sapere nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!