Megalopolis ha finalmente un distributore americano: non è uno dei grandi studios, ma non è nemmeno una piccola casa di distribuzione indipendente. È la Lionsgate, che si è accaparrata i diritti dopo il Festival di Cannes e porterà il blockbuster di Francis Ford Coppola nei cinema nordamericani (Stati Uniti e Canada), anche in formato IMAX, il 27 settembre. In passato, Lionsgate ha distribuito pellicole del regista come Apocalypse Now Final Cut, La conversazione, Cotton Club, Tucker – Un uomo e il suo sogno, Un sogno lungo un giorno.

Prodotto in maniera indipendente da Coppola con circa 120 milioni di dollari di budget, il film è uscito a mani vuote dal Festival di Cannes. In Italia verrà distribuito da Eagle Pictures, verosimilmente in autunno per approfittare della campagna mediatica che verrà lanciata da Lionsgate.

