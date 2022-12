Megan Fox e Michele Morrone insieme nel thriller sci-fi Subservience

Megan Fox e la star della saga di 365 giorni Michele Morrone sono entrati nel cast di Subservience, thriller fantascientifico prodotto da Millennium Media (Attacco al potere).

Alla regia vi sarà S.K. Dale, già regista di Till Death, con Megan Fox. Alla sceneggiatura invece vi saranno Will Honley e April Maguire. Le riprese inizieranno ai Nu Boyana Studio in Bulgaria il 7 gennaio.

La storia ruota attorno a un padre in difficoltà (Morrone), che acquista una domestica SIM (Fox) per aiutare a gestire la casa e la famiglia. Ma la domestica diventa senziente e si rivela… letale.

“Megan e Michele sono perfetti per questo thriller attuale e provocatorio,” ha commentato Jeffrey Greenstein di Millennium Media. “È il terzo film di Megan con noi, ed è un soggetto molto raffinato e contemporaneo, una fiaba ammonitrice sull’intelligenza artificiale e sui veri pericoli che potrebbe causare. Con l’aggiunta del talentuoso Michele, che aumenterà il livello di piccantezza nei panni del protagonista, siamo entusiasti di vedere la protagonista Megan e S.K. lavorare nuovamente assieme”.

S.K. Dale ha aggiunto che “questo film mostrerà un lato di Megan che non abbiamo mai visto prima, il cast che stiamo mettendo insieme eleverà questa storia emozionante e non vedo l’ora di mostrarvi ciò che abbiamo in cantiere”.

