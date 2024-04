Memento, lungometraggio d’esordio di Christopher Nolan (dopo Following), è oggi considerato un cult, ma all’inizio non ebbe vita facile. Ospite del podcast Happy Sad Confused, Jonathan Nolan, fratello del regista e autore del racconto da cui è tratta la pellicola, ha ricordato quando nessun distributore voleva comprarla, con l’idea che il pubblico non l’avrebbe capita. Ecco le sue parole:

Lo proiettammo per tutti, lo stesso giorno, nel marzo del 2000. Ho portato Chris a mangiare una bistecca. Emma [Thomas, moglie del regista] andò a una proiezione, le sorelle Todd [produttrici] andarono a un’altra, Aaron Ryder, il nostro produttore, andò a una terza, e mi chiamarono sul mio vecchio cellulare Nokia. Chris e io ci aspettavamo di essere osannati… [ma] le telefonate arrivavano e nessuno voleva comprarlo.

È iniziato con Harvey Weinstein e tutto il resto… L’abbiamo proiettato in tutte le sale cinematografiche e siamo stati completamente ignorati. Nessuno lo voleva e la risposta di tutti era: “Pensavo fosse fantastico“. E noi: “Ok, quanto volete offrire?“. Non avremmo accettato molti soldi. Ci rispondevano: “Ho capito il film, ma il pubblico non lo capirà“. C’era un tale disprezzo per il pubblico. Questo è ciò che ha motivato gran parte della mia carriera e del modo in cui ho affrontato la mia carriera. C’era un tale disprezzo per il pubblico, con l’idea che questo fosse un branco di f*ttuti idioti e che quindi non l’avrebbe capito. E mi sono detto: “Dio mio, ho incontrato alcuni di questi dirigenti. Cosa vi fa pensare di essere così più intelligenti del pubblico? Perché non lo siete“.