Come sappiamo, dopo Boyhood, Richard Linklater ha preso l’impegno di girare un altro film nel corso di 20 anni con protagonista Paul Mescal, intitolato Merrily We Roll Along.

Al regista è stato chiesto dal New York Times il suo processo di casting che deve andare ad identificare attori e attrici che dovranno portare avanti per 20 anni il personaggio di un film, crescendo e invecchiando assieme ai loro personaggi.

“Stiamo raccontando una storia che si svolge nel corso di 20 anni ed è veramente importante per me che si senta il peso di quegli anni che passano” ha spiegato il regista. “Per Boyhood è stato così. In questo film raccontiamo di un’amicizia a lungo termine e di come la vita tratti diversamente le persone e come tutto cambi nel giro di 20 anni“.

Ha poi aggiunto:

Tutti quelli coinvolti ci stanno lavorando perché ci tengono e ci credono davvero, quindi dobbiamo sperare che ci tengano ancora abbastanza tra 10, 15, 16, 17 anni. Per questo devi riuscire a giudicare bene le persone. Prima di scegliere qualcuno metto in chiaro che sarà una condanna a vita. Quando ne ho parlato con Patricia Arquette per Boyhood le ho chiesto all’epoca dove si vedesse lei tra 12 anni e lei mai rispose che probabilmente sarebbe stata occupata a cercare nuovi ruoli da interpretare. Io le risposi che sarei stato occupato a girare un film, che avremmo iniziato ora e che ci saremo promessi di essere in futuro ciò che eravamo all’epoca. Si tratta solo di questo. Non c’è nessun atto di fede.

