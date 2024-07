Durante un’intervista con Game, Avi Arad ha parlato del film di Metal Gear Solid spiegando che nonostante lo sviluppo sia iniziato diverso tempo, la lavorazione non è ancora pronta a partire.

“Stiamo lavorando ancora un po’ alla sceneggiatura, ma non posso ancora parlarne” ha spiegato. “Credo che tutti ne saranno entusiasti e sorpresi“.

Ha poi aggiunto:

Questi sono film che voglio realizzare come si deve, non so se mi spiego. Realizzare Metal Gear in modo appropriato sarà ovviamente splendido perché lo trovo un adattamento più meditativo rispetto ad altri. Personalmente voglio che sia pazzesco.