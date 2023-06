Come noto, Creed III ha rappresentato il debutto alla regia di Michael B Jordan, che ha deciso di infondere nella pellicola una delle sue più grandi passioni: gli anime.

Alcune coreografie degli scontri sul ring sono stati infatti ispirati da celebri manga e anime, come raccontato dall’attore e regista durante la promozione del film.

Fa un certo effetto, allora, vedere uno scatto dell’attore in compagnia di Yūsuke Murata, il fumettista giapponese noto per essere il disegnatore di One-Punch Man. I due si sono incontrati in occasione della presentazione del film in Giappone pochi giorni fa.

Il fumettista ha condiviso la foto che trovate di seguito e ha svelato di aver partecipato a un’intervista con Jordan:

“Ho girato un’intervista con il regista Michael B Jordan l’altro giorno. Creed III è un’opera che mi è rimasta nel cuore, un capolavoro che rivedrò di tanto in tanto nel corso della mia vita. È stato bellissimo girare questa intervista con il regista“.

Creed III è arrivato nei cinema italiani lo scorso 2 marzo. Nel cast anche Tessa Thompson, Wood Harris, Florian Munteanu, Mila Kent, Phylicia Rashad. Trovate ulteriori dettagli nella scheda del film.

