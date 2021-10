Secondo quanto riportato da Deadline sarà tra i produttori dell’adattamento cinematografico targato TriStar Pictures della trilogia letteraria di(La Terra Spezzata) scritta da N.K Jemisin.

I titoli che compongono la trilogia letteraria sono La Quinta Stagione, Il portale degli obelischi e iI cielo di pietra.

L’attore si occuperà della produzione insieme a Elizabeth Raposo attraverso la Outlier Society. La stessa N.K Jemisin si sta occupando della sceneggiatura dell’opera. Shary Shirazi e Rikki Jarrett supervisioneranno il progetto per la TriStar Pictures.

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale del primo libro, La Quinta stagione:

La sinossi di Il portale degli obelischi:

La Stagione della fine si fa sempre più buia, mentre la civiltà sprofonda in una notte senza termine. Essun ha trovato un luogo dove rifugiarsi, ma soprattutto ha trovato Alabaster, sorprendentemente ancora vivo; ha inoltre scoperto che è stato lui, ormai in procinto di trasformarsi in pietra, a provocare la frattura nel continente e a scatenare una Stagione che forse non terminerà mai. E ora Alabaster ha una richiesta da farle: deve usare il suo potere per chiamare un obelisco. Agendo così, però, segnerà per sempre il destino del continente Immoto. Nel frattempo, molto lontano, anche Nassun, la figlia perduta di Essun, è forse approdata in un luogo dove sentirsi a casa, dove coltivare la sua straordinaria dote di orogenia, per diventare sempre più potente. Ma anche Nassun dovrà compiere scelte decisive, in grado di mutare il futuro del mondo intero.