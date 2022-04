LEGGI – Michael Bay ironizza sulle somiglianze fra Armageddon e la missione NASA per deviare un asteroide

Se, da una parte,non ha avuto troppa voglia di approfondire il discorso sullo schiaffo di Will Smith a Chris Rock ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ) si è mostrato decisamente più propenso a ricordare il lavoro fatto conin Armageddon – Giudizio finale, il suo film campione d’incassi uscito nel 1998.

Michael Bay ha toccato la questione nel corso di un’intervista per la promozione stampa del suo Ambulance, pellicola già arrivata nei nostri cinema (LEGGI LA RECENSIONE). Quando gli viene chiesto di parlare del lavoro fatto con Bruce Willis in Armageddon Michael Bay racconta che la collaborazione non era cominciata in modo semplicissimo dato che lui era ancora relativamente alle prime armi mentre l’attore era già una star di primissimo piano, ma che poi tutto è andato per il verso giusto.

Bruce era una vera star. Una vera star del cinema. All’inizio è stato un po’ combattivo perché non si fidava di me. Ero ancora giovane. Jerry Bruckheimer, il mio produttore, mi consigliò di fargli vedere un po’ di girato. Glielo feci vedere e.. lo amò. Ho adorato lavorare con lui. È una persona molto divertente. È bravissimo a improvvisare e tiene le redini di quello che accade sullo schermo. È una notizia molto triste quella che abbiamo appreso.

La notizia triste su Bruce Willis citata da Michael Bay è chiaramente quella del ritiro dalle scene della star, dovuta a problemi di natura cognitiva, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.

