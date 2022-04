Ambulance è uscito al cinema oggi negli Stati Uniti: il lancio del nuovo film diè stata l’occasione anche per ripercorrere, in varie interviste, la filmografia del regista e alcuni momenti chiave della sua carriera.

CinemaBlend ha parlato con lui, in particolare, di Pain & Gain – Muscoli e denaro, la recensione. Uscito nel 2013, il film era basato sulla storia vera della gang del Sun Gym, un gruppo di ex carcerati e bodybuilder condannati per rapimento, estorsione, tortura e omicidio a Miami negli anni novanta del secolo scorso. Scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely, era basato su una serie di articoli del Miami New Times e vedeva tra i protagonisti Mark Wahlberg, Dwayne Johnson e Anthony Mackie, oltre a Tony Shaloub, Ed Harris, Rob Corddry, Rebel Wilson, Ken Jeong e Bar Paly.

Uno dei protagonisti, Dwayne Johnson, cambiò idea all’ultimo minuto e decise di lasciare la produzione. Bay ricorda cosa successe:

Si è licenziato letteralmente una settimana prima dell’inizio delle riprese. Continuava a dirmi: “Non posso farlo”. E io rispondevo: “Dwayne, sei la mia arma segreta per questo film!” Gli scrissi una lunga lettera, parlando di tutti gli attori con cui avevo lavorato, e raccontandogli di come ogni volta loro avevano paura di qualcosa e alla fine era andato tutto alla grande. E così, alla fine, si è convinto: “Ok, ok, va bene”. È stato incredibile in quel film, la sua è stata un’interpretazione incredibile.

Johnson era stato ingaggiato alla fine del 2011, e le riprese iniziarono a marzo del 2012. Alla fine, convinto Johnson, la produzione fu un vero “spasso”, come ricorda il regista:

L’abbiamo girato vicino a casa mia a Miami, eravamo così vicini che andavo sul set in motorino. Facevamo di tutto, perché i poliziotti di Miami ci conoscevano. C’erano delle scene in cui… Mettevo su un furgone Mark Wahlberg, Dwayne, Anthony Mackie, un cadavere e un semplice tecnico del suono. Ci facciamo due risate, Mark sta guidando illegalmente in giro per la città. Un poliziotto lo vede e gli dice: “Hey, dolcezza!” È stato davvero divertente. Cinema di strada! Adoro girare così.

Costato una ventina di milioni di dollari, Pain & Gain – Muscoli e denaro ne ha incassati quasi 90 in tutto il mondo.

Trovate maggiori informazioni sul film nella nostra scheda.