Durante la promozione stampa della sua ultima pellicola, Ambulance,ha ricordato di come la Sony, all’epoca del primonon fosse troppo convinta sulla riuscita della pellicola. Anzi.

Il regista ha raccontato a Entertainment Weekly che lo studio produttore di quello che è stato il suo esordio dietro alla macchina da presa fosse convinto che un film con due protagonisti neri, Will Smith e Martin Lawrence, non avrebbe “venduto” bene fuori dagli Stati Uniti.

Michael Bay spiega:

La Sony non credeva al film perché due attori neri non avrebbero venduto fuori dagli Stati Uniti. Non avevano fede nel film. Ricordo che stavo guardando True Lies di James Cameron pensando “Santo cielo, questo tizio ha a disposizione un sacco di soldi, io ho solo 9 milioni e vogliono tagliarmi l’ossigeno”. E lo fecero, mi tagliarono i fondi. Ecco quanto sono stati scortesi con quel film. Ma fortunatamente avevo dalla mia 500 giorni di esperienza sui set di video musicali, spot TV in cui avevo lavorato con alcuni degli atleti più famosi del mondo ed è stato lì che ho imparato a trattare con gli st*onzi.