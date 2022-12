Michael Bay testimonia la disavventura avuta dalla torta regalo speditagli da Tom Cruise

Michael Bay, il popolare regista di Armageddon e della saga di Transformers, è una di quelle persone che, ogni anno nel periodo delle feste, riceve una torta regalo da parte di Tom Cruise.

Come noto, Tom Cruise spedisce annualmente a tutte le persone che hanno lavorato con lui – colleghi del mondo dello spettacolo, ma anche membri delle troupe che rendono possibile la realizzazione dei suoi film – una prelibata White Coconut Cake della Doan’s Bakery situata a Woodland Hills, un sobborgo di Los Angeles.

Attraverso due video affidati al suo profilo Instagram, Michael Bay ha testimoniato il pessimo trattamento che la FedEx ha riservato al pacco contenente la torta che Tom Cruise gli ha spedito (che però, nel suo caso, è una carrot cake… o meglio, quello che ne resta):

Di recente, anche Glenn Powell, che ha recitato insieme a Tom Cruise in Top Gun: Maverick (LEGGI LA RECENSIONE), ha parlato di questa “nuova tradizione di Natale” spiegando:

È una cosa molto celebre. Se lavori con Tom Cruise o giri un film con lui, hai diritto alla torta di Tom Cruise. Con il tempo è diventata un’operazione globale per cui ogni Natale fa spedire non so quante torte, potrebbero essere migliaia, non ho idea del numero, ma sono le torte più deliziose in assoluto. È una specie di ciambellone al cocco, i miei amici l’hanno assaggiato e lo hanno amato così tanto che intorno al 1° dicembre oramai mi scrivono: “Allora? È arrivata?“. Quindi ho deciso di fare una festa a casa dove si mangerà la torta di Cruise, sarà un Cruise Cake Party, dovrò mandare un po’ di inviti per farla assaggiare.