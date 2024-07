Michael, biopic sulla vita di Michael Jackson in arrivo il prossimo anno, vede Jaafar Jackson nei panni del protagonista e Colman Domingo nei panni del padre Joe. In un’intervista con ET, quest’ultimo ha fornito qualche anticipazione sull’atteso film:

Michael Jackson è innegabilmente uno degli artisti più prolifici che siano mai esistiti su questo pianeta. È un essere umano complicato e credo che il film racconterà la storia di una persona molto complicata. Penso che sarà [un film complicato] e anche divertente. Quando le persone guarderanno Jaafar Jackson e quello che fa, rimarranno a bocca aperta. C’è una sorta di connessione spirituale con il suo defunto zio: è bellissimo. Onestamente, credo che le persone rimarranno sorprese da quello che faremo con questo film. Sarà epico.

Le parole dell’attore sembrano arrivare in risposta a una questione ancora aperta: la pellicola tratterà le varie accuse di pedofilia contro il cantante? Lo scorso marzo, vi avevamo riportato le parole del produttore in merito, in risposta a quelle di Dan Reed, il regista del documentario Leaving Neverlands che aveva letto la sceneggiatura del biopic e definita “sorprendentemente disonesta” nel modo in cui cerca di far passare la star come innocente. Le trovate in quest’articolo.

Diretto da Antoine Fuqua, Michael uscirà al cinema il 18 aprile 2025. Il film è prodotto dalla Lionsgate assieme a Graham King di GK Films (Bohemian Rhapsody) e agli esecutori degli eredi dell’artista John Branca e John McClain. Nel cast anche Miles Teller in quelli di John Branca, avvocato ed esecutore testamentario

