Secondo quanto riportato da Deadline l’attorepresto sarà impegnato dietro la macchina da presa e anche sul set di un thriller noir intitolato

Il lungometraggio, basato su una sceneggiatura di Gregory Poirier, segue la storia di un killer a contratto che, dopo essergli stata diagnosticata una demenza in rapido sviluppo, cerca l’opportunità di redimersi salvando la vita del figlio adulto. Ma per fare ciò dovrà andare contro la polizia che si avvicina sempre di più all’uomo e contro la sua mente in rapido deterioramento.

Le riprese inizieranno entro fine agosto a Los Angeles.

Trevor Matthews e Nick Gordon della Brookstreet produrranno il film insieme a Michael Sugar e Ashley Zalta della Sugar23. Carter Stanton e Jillian Kay figurano invece come produttori esecutivi.

