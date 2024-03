Durante una puntata del podcast It Happened in Hollywood di THR, il regista di Le relazioni pericolose (1988) Stephen Frears ha ricordato della sua prima esperienza con un giovanissimo Keanu Reeves sul set del film e di come Michelle Pfeiffer gli avesse confidato, all’epoca, di avere visto qualcosa in quel ragazzo che lo avrebbe reso una star di fama mondiale.

Ecco quanto dichiarato dal regista durante il podcast:

Valutai molti attori in lizza per il ruolo e dissi al mio sceneggiatore (Christopher Hamton) appena vidi Keanu Reeves che era lui quello giusto,. Lui pensava fossi impazzito, ma io continuavo a ripetergli che per me era lui quello giusto. Era una delle persone migliori che avessi incontrato fino a quel momento. E quando succede devi andare fino in fondo e crederci. Lui era davvero credibile, rendeva tutto credibile. Guardavi il film ed era credibile che Glenn Close se lo volesse portare a letto e che le persone si sarebbero innamorate di lui. Era un ragazzo davvero dolce. Dopo poco tempo passato con lui sul set, Michelle Pfeiffer venne da me e mi disse che sentiva che era destinato a diventare una grande star!

