I migliori film del 2022 secondo John Waters

Anche quest’anno l’amato regista e sceneggiatore John Waters (Pink Flamingos, Cry Baby, Grasso è bello e La Signora Ammazzatutti) ha stilato la classifica dei suoi film preferiti: pubblicata su Artforum, la sua top 10 del 2022 come sempre è composta in gran parte di pellicole indipendenti (arthouse o meno), ed è diversa da buona parte delle classifiche che troverete in giro.

Il suo film preferito è Peter Von Kant di François Ozon, definito “finora il miglior film dell’anno”. “Il classico melodramma lesbo di Fassbinder è appropriato e rifatto come lettera d’amore di un uomo francese gay alla versione originale,” spiega Waters. “Spesso esagerato e ampolloso, ma sempre di grande intrattenimento, questo tributo vi farà svenire quando Hanna Schygulla finalmente farà la sua comparsa seguita subito dopo da Isabelle Adjani. Mio dio, è perfettamente Douglas Sirk”.

Il secondo film della classifica è EO di Jeszy Skolimowski: “Un’asino può ricordare? Chiedetelo a Isabelle Huppert, che compare in questo film senza un motivo apparente se non il fatto che è l’attrice migliore al mondo”. Nella top-ten c’è anche Bones and All di Luca Guadagnino: “Esistono i butch twink? Sì, uno è Timothée Chalamet”.

Ricordiamo che Waters tornerà presto in cabina di regia per girare Liarmouth.