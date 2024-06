Sappiamo già da qualche settimana che Mike Flanagan ha ufficialmente ereditato il franchise de L’esorcista, ma a quanto pare il filmmaker sogna anche, o magari ha degli incubi a riguardo dato l’argomento, di lavorare anche a un’altra, leggendaria epopea horror: quella di Nightmare.

Mike Flanagan ha ribadito la cosa ricondividendo, sull’ex Twitter, un fanposter di un film di Nightmare da lui diretto:

A guy can dream… https://t.co/v0Rz1AJ04S — Mike Flanagan (@flanaganfilm) June 20, 2024

Effettivamente, non è la prima volta che il regista di Midnite Mass e The Haunting of Hill House parla del suo amore per questa saga horror. Nel febbraio del 2023 aveva spiegato di avere un’idea per un nuovo capitolo di Nightmare che, però, per via dell’ingarbugliata situazione dei diritti di sfruttamento, non sa a chi proporre (ECCO I DETTAGLI).

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Vi ricordiamo che trovate BadTaste anche su TikTok.

Classifiche consigliate