Mike Myers, l’attore che presta la voce a, di recente è stato ospite di Sirius XM ‘s The Jess Cagle Show e ha parlato dei suoi figli, che non vanno pazzi per i film d’animazione a cui ha preso parte.

“Amano Il gatto col cappello, il più grande ha visto quello di Austin Powers, ma non gli importa molto di Shrek, dico sul serio“.

Ha poi aggiunto:

[Durante la visione di Shrek] Ci sono molti: “Papà, ma non è possibile una cosa del genere. Un asino parlante non direbbe mai una cosa simile“. Sono proprio bambini tosti.

Il prossimo episodio del mondo di Shrek sarà Il Gatto con gli Stivali 2: L’ultimo desiderio, il secondo capitolo delle avventure dello spadaccino felino già apparso nella saga di Shrek.