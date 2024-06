Ospite di My Next Guest Needs No Introduction di David Letterman su Netflix, Miley Cyrus ha raccontato il rapporto con i suoi genitori, con il padre, Billy Ray, in particolare.

Afferma la cantante:

Ha un piede ancorato per terra, nella realtà, e l’ha sempre avuto, anche quando era super famoso. Sono grata di poterlo osservare avanti a me. È come se mi avesse dato una mappa. E c’è una mappa di cosa fare e cosa non fare, e lui mi ha guidato in entrambi i casi.

Continua raccontando come entrambi i genitori siano stati fondamentali per motivi diversi:

Senza mio padre, so — voglio dire, non solo letteralmente non sarei seduta su questa sedia, non esisterei — ma io, come persona, non esisterei. Perché mio padre, come creativo e artista nel modo in cui funziona il suo cervello, mi ha sempre fatto sentire più sicura nella mia mente perché siamo molto simili nelle nostre idee. Quindi penso che gran parte della prospettiva sulla realtà e sulla vita l’ho ereditata da lui, più che dal modo in cui sono stata cresciuta — che, in realtà, è stata mia mamma a crescermi.

Inevitabile, arriva la domanda se si sia allontanata da suo padre. La cantante, infatti, aveva evitato di citarlo nel discorso di ringraziamento per aver vinto il premio come disco dell’anno ai Grammy. Lei nega un allontanamento e risponde:

Penso che, ciò che è così bello è che i miei genitori hanno servito i loro figli, e lo so. I miei genitori ci hanno servito e hanno sacrificato così tanto per noi. Qualsiasi cosa sognassimo, loro l’hanno resa possibile.

Dal 2006 al 2011 Miley Cyrus e Billy Ray Cyrus hanno recitato insieme nella serie Hannah Montana come padre e figlia. Serie che ha lanciato la carriera della cantante.

