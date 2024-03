Millie Bobby Brown ha rivelato in un’intervista pubblicata qualche giorno fa dal tabloid britannico The Sun di non vedere film:

Non vedo film. La gente mi dice “dovresti assolutamente vedere questo film, cambierà la tua vita,” e io rispondo: “Quanto tempo devo stare seduta lì?” Per colpa del mio cervello, non mi piace rimanere lì seduta nemmeno a vedere i miei film!

Nelle rare occasioni in cui è costretta a vederne uno, cerca di fare qualcosa:

Di solito finisco per mangiare troppo per noia. Oppure devo fare qualcos’altro – cucinare, fare le coccole a un cane o stare al computer. Ma se non sto facendo qualcosa, non riesco a star lì e guardare lo schermo troppo a lungo. Non dipende da quanto sia epico o cinematografico o geniale il film, o dalle interpretazioni straordinarie. Adoro alcuni attori.

Il suo fidanzato Jake Bongiovi è il vero fan del cinema:

Lui è il vero fan, è in grado di passare la giornata a vedere film. Io non riesco, è proprio una cosa che non riesco a fare, star seduta lì.

Ci sono film che è riuscita a vedere, incluso Barbie:

Lara Croft in Tomb Raider. E adoro Mad Max. Quindi penso che ci sia qualcosa nell’essere cazzuti che mi intriga. […] Sì, ho visto Barbie. Come avrei potuto non farlo? Sarebbe stato il colmo. Non uso Instagram, non uso TikTok, non vedo Barbie… mi avrebbero chiesto “ma chi diavolo sei?!” Il mondo ha bisogno di Barbie. Un grande abbraccio di donne rosa e felici. Mi ha resa davvero felice.

Ricordiamo che Millie Bobby Brown è attualmente impegnata sul set di Stranger Things 5. Il suo ultimo film, Damsel, è uscito su Netflix qualche settimana fa.

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate