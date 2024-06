Shea Whigham, che in Mission Impossible: Dead Reckoning ha interpretato Jasper Briggs, ha fatto due chiacchiere con THR e ha preannunciato grandi cose per Mission: Impossible 8.

L’attore, infatti, ha raccontato della fine delle riprese e del lavoro che rimane ancora da fare:

Ci sono voluti quattro anni in tutto. Mi considero fortunato ad avere lavorato a progetti come questo, ma sì, abbiamo finito. Tom non ha finito, ovviamente, visto che Mission Impossible 8 uscirà il prossimo maggio. Sul set di Dead Reckoning ho detto a Christopher McQuarrie (il regista) che non avrei voluto un camerino più colossale, un catering migliore o più soldi dal mio ingaggio. Quello che volevo era almeno una scena con me e Tom, scritta da lui come ne I soliti sospetti, ed è quello che ha fatto.

Abbiamo girato questa scena insieme e Tom poi mi ha portato fuori a cena e, alla fine, ci siamo resi conto che il film sarebbe uscito a un anno esatto da quella sera. Tom mi ha detto: “Ti rendi conto che il film uscirà esattamente a un anno da oggi? E mi sa che dovremo muovere il culo per finirlo”.

Io non riuscivo a crederci. Tutto il cast oramai aveva finito ed era tornato ai propri impegni, ma lui ha continuato e mi ha detto che avrebbe dovuto lavorarci tutta l’estate.

Non so come riesca a fare tutto e a farlo in questo modo. Quello che sta facendo ora per Mission… le persone rimarranno scioccate da ciò che vedranno. Voleva che questo fosse un bel film d’avventura e sia lui che McQuarrie avevano le idee chiare fin dall’inizio su come realizzarlo. Sarà fantastico.