Sono in corso le riprese del nuovo film di, regista di L’incredibile storia dell’Isola delle Rose : si intitolaed è tratto dall’omonimo romanzo di Simona Frasca.

Ad annunciarlo lo stesso Sibilia, che ha Mixed By Erry: le prime immagini del nuovo film di Sydney Sibilia alcune foto dal set svelando che – al contrario del suo ultimo film, sbarcato su Netflix – Mixed By Erry uscirà al cinema:

Quando ero piccolo, a Salerno, se volevi comprare qualsiasi tipo di musica c’erano solo due scelte, o compravi una compilation Mixed By Erry o compravi la copia pirata dì una compilation Mixed By Erry. Anche Mixed By Erry era pirata ma comunque meno pirata della copia pirata di Mixed By Erry. Qualche anno dopo scopro che dietro questa confusione c’era una storia bellissima e ho deciso dì farci un film. Lo finisco dì girare, lo monto, lo impacchetto e ci vediamo al cinema.

Le foto belle sono di Andrea Pirrello, quelle meno belle rubate in giro per il set.