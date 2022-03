In una recente intervista con Collider , David Koepp ha parlato del film diin sviluppo alla Universal Pictures ma mai realizzato.

Ecco le parole dello sceneggiatore:

Poi ho scritto anche una versione molto più intima, ma non funzionava e credo che oramai ci stia provando qualcun altro.

Ha poi aggiunto:

Doveva essere una grossa produzione horror, gotica e sontuosa. Un’idea che mi piaceva è che per i primi 30-40 minuti era ambientato nel 1870 come i film di Frankenstein, poi si addormentava per 150 anni e veniva riscoperta nel presente. Era un’idea bellissima.