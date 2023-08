Sono anni che si parla del film di Monopoly, annunciato per la prima volta nel 2015 e che nel corso degli anni ha affrontato una serie di ostacoli. Nel 2019 era stato svelato che al progetto avrebbero lavorato Kevin Hart insieme alla sua casa di produzione HartBeat Productions, ma da allora non si è saputo più nulla.

Qualche ora fa abbiamo scoperto che la Hasbro ha finalizzato la vendita di Entertainment One alla Lionsgate per mezzo miliardo di dollari. Il gigante dei giochi e giocattoli aveva acquisito eOne nel 2019 per quattro miliardi di dollari, quindi per Lionsgate si tratta di un ottimo affare.

All’interno del pezzo di Variety in cui si parla dell’annuncio è presente un trafiletto proprio incentrato su Monopoly.

“Questa vendita si allinea pienamente alla nostra strategia e siamo felici di aver chiuso con successo l’accordo” ha commentato l’amministratore delegato di Hasbro Chris Cocks. “La direzione della Lionsgate ha molta esperienza nell’intrattenimento, siamo felicissimi di aver trovato una dimora così bella per il nostro settore cinema e tv di eOne. Non vediamo l’ora di collaborare con loro, specialmente per un adattamento cinematografico di Monopoly“.

