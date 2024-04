Monster House, uscito nel 2006, è un film d’animazione girato interamente con la tecnica della performance capture. Diretto da Gil Kenan racconta la storia di due bambini che, alla vigilia di Halloween, si trovano a entrare in una casa “magica”.

Racconta Gil Kenan a ComicBook che non esclude l’idea di un sequel del film o magari di uno spin-off:

Amo così tanto quel film e sto cercando qualcos’altro che si svolga, a livello di tono, nello stesso mondo nell’ambito dell’animazione. Potrebbe esserci un’altra storia di Monster House, ma non ho avuto l’idea negli anni successivi. Inoltre, sembra che quel film abbia avuto una storia così completa. Il motivo per riprendere una serie di film sono sempre i personaggi. E sono ancora amico di molti del cast di quel film. Sono rimasto in contatto con loro, specialmente con il cast giovane. Stanno tutti andando così bene, è stato incredibile vederli crescere fino a diventare adulti.

Continua:

Mai dire mai … Quello è stato il mio primo film e sento che, per me, è stato un biglietto da visita, è stato un riflesso delle stesse esperienze che ho avuto con film come Ghostbusters, Gremlins, The Goonies e Beetlejuice, tutti film che non avevano paura di affrontare temi un po’ più oscuri e di sollevare il sipario su alcune parti più spaventose del processo di crescita, o semplicemente di cercare di vivere la propria vita da umano in questo mondo. Tutto ciò mi è sembrato davvero autentico, anche da giovane amante del cinema. C’è stata una serie di film degli anni ’80 che non avevano paura di mettere in luce quei temi, e poi questo è diventato fuori moda, ed è ancora fuori moda. Sento che stiamo facendo la nostra parte qui, cercando di aggiungere un po’ di più, soprattutto per il pubblico più giovane, un po’ più di finestra sull’intera gamma dell’esperienza umana, perché questo significa semplicemente avere un collegamento più profondo con il film che stai guardando, e uno più autentico.