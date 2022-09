Monsters of Metal: Jason Howden porterà sul grande schermo l’adattamento del suo fumetto

Secondo quanto rivelato da Deadline Jason Howden, regista di Guns Akimbo, porterà prossimamente al cinema Monsters of Metal, ovvero un adattamento tratto dal suo stesso fumetto.

Howden sarà impegnato anche nella scrittura del lungometraggio. Il fumetto è stato concepito come un mockumentary R-rated. Un mix tra Spinal Tap e The Monster Squad, che vede come protagonisti una band composta da amate icone dell’horror. L’autore e regista ha scritto il fumetto insieme a Llexi Leon.

Il primo numero dell’opera fumettistica verrà pubblicato negli Stati Uniti dalla Opus Comics il 19 ottobre.

Cosa ne pensate di questo progetto? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!