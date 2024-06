Durante il recente Festival di Monte-Carlo, è stato mostrata in anteprima la serie The Gray House, che narra la storia di quattro donne del Sud degli Stati Uniti, tra cui un’afroamericana, che iniziano a lavorare come spie per l’Unione durante la Guerra Civile. Tra i produttori, troviamo Morgan Freeman, che, in un’intervista a Variety, ha sottolineato:

È una serie di ampio respiro. Ci sono così tante persone nella serie, perché stiamo riconoscendo che c’erano. Se riesci a farlo, se ti viene dato lo spazio per farlo, bravo. Non è successo solo a un gruppo di persone. [Con una storia come questa] si è incoraggiati a scavare. E se si scava, si arriva a qualcosa.

La co-produttrice Lori McCreary aggiunge:

Non stiamo facendo white-washing, non stiamo indorando la pillola sul fatto che gli afroamericani sono stati ridotti in schiavitù. Non sono stati trattati come persone a pieno titolo. Quando uscirete dalla visione di queste otto ore, forse guarderete qualcuno che assomiglia a Morgan o a me in modo diverso. Capirete la loro esperienza, quella dei loro antenati e sarete in grado di relazionarvi a loro. Quando guardo qualcosa e si tratta di una rappresentazione autentica delle donne, mi sento coinvolta. E molte volte mi sembra che le persone con cui posso relazionarmi rimangano sullo sfondo. Più persone come Morgan e me possono raccontare le proprie storie – perché nessun altro lo farà – più capiremo che le donne sono tutto. Siamo casalinghe, madri e scienziate. E spie!

Freeman poi rivela di non essere affatto fan del Black History Month, ricorrenza che negli Usa si tiene a febbraio:

Lo detesto. La sola idea. Mi regalate il mese più corto dell’anno? E celebrerete la “mia” storia?! Questa idea mi innervosisce. La mia storia è la storia americana. È l’unica cosa al mondo che mi interessa, oltre a fare soldi, divertirmi e dormire abbastanza.

FONTE: Variety

