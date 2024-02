Due degli attori con cui Carl Weathers ha lavorato nella sua lunga carriera, Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone, hanno ricordato il collega alla notizia della sua morte.

Weathers, ex linebacker dell’NFL diventato poi attore e regista, è morto giovedì “pacificamente nel sonno” a 76 anni, come riferito dalla famiglia e dal suo agente.

In una clip condivisa su Instagram, Stallone ha parlato di un “giorno incredibilmente triste”. Weathers ha interpretato Apollo Creed nei film di Rocky:

Sono così addolorato, non avete idea. Sto cercando di trattenere le lacrime, perché Carl Weathers è stata una parte così importante della mia vita, del mio successo, di tutto quanto… Ha tantissimi meriti in questo senso, perché quando è entrato in quella stanza e l’ho visto la prima volta ho visto subito la sua grandezza, ma non ho compreso la sua portata.

Non sarei mai risucito a raggiungere gli obiettivi che ho raggiunto con Rocky senza di lui. Era assolutamente incredibile. La sua voce, le sue dimensioni, il suo potere, le sue abilità atletiche ma soprattutto il suo cuore e la sua anima. È una perdita terribile.