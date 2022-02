Sono sempre rimasto in contatto con Ivan Reitman e Arnold Schwarzenegger nel corso degli anni e sarà una vera e propria gioia. Non vedo l’ora di cominciare a lavorarci. Ci divertiremo e ci sarà anche Tracy Morgan insieme a noi, una cosa che mi emoziona parecchio.

è morto a 75 anni : il grande regista, dopo aver lavorato alla produzione di Ghostbusters: Legacy , sarebbe dovuto tornare sul set per dirigere Triplets, l’atteso sequel dein sviluppo da diversi anni. Le riprese dovevano partire inizialmente a gennaio, e poi sono state fissate definitivamente a febbraio a Boston. Lo aveva confermato Danny DeVito due mesi fa, all’inizio di dicembre

Il terzo gemello del titolo, che nel film andrà a riunirsi agli originali protagonisti Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito, doveva essere inizialmente Eddie Murphy, poi sostituito da Tracy Morgan per un motivo molto pratico, come aveva raccontato Reitman a Deadline a settembre:

I Gemelli ebbe un buon successo e, qualche anno dopo, tutta questa faccenda è cominciata con un meeting fra Arnold ed Eddie Murphy, il suggerimento arrivò proprio da uno di loro. Si basava sul fatto che dovesse esserci questa Tripletta perché avrebbe potuto dare vita a una commedia divertente. Abbiamo cominciato a lavorarci con, in testa, Eddie Murphy ma poi, dopo il successo ottenuto su Amazon da Il principe cerca figlio, la sua agenda si è riempita molto velocemente. Sapevamo che avremmo cominciato a girare il prossimo anno. Sono amico di Tracy Morgan da tantissimo tempo e ho sempre pensato che fosse una delle persone più divertenti al mondo. Ho realizzato che sarebbe stato perfetto come terzo gemello e abbiamo riscritto la parte per lui. Ora cercheremo di trovare i soldi per fare il film.

Non sappiamo quanto avanzata fosse la preproduzione del film, ma se effettivamente le riprese erano imminenti è possibile che fosse già in corso la preparazione. Con la morte di Reitman, Triplets avrà una nuova battuta d’arresto, forse definitiva, sempre che non intervenga qualcun altro a sostituirlo, forse proprio suo figlio Jason Reitman? Vi terremo aggiornati.

