È morto Mark Gustafson, co-regista di Pinocchio di Guillermo del Toro il quale, appena un anno fa, vinse, insieme al celebre regista messicano, il premio Oscar per miglior film animato. A dare la notizia è stato il giornale The Oregonian il quale riporta che la morte dell’animatore è avvenuta durante la giornata di ieri, giovedì 01 febbraio. Aveva 64 anni.

A piangere il collega e amico è stato lo stesso del Toro, il quale attraverso il proprio account X ha scritto un commosso messaggio di addio:

Ho ammirato Mark Gustafson ancor prima di conoscerlo. Un pilastro dell’animazione stop motion: un vero artista. Un uomo compassionevole, sensibile e mordacemente spiritoso. Una leggenda e un amico che ha ispirato e dato speranza a tutti coloro che lo circondavano. È morto ieri. Oggi lo onoriamo e ci mancherà. Lascia dietro di sé un’eredità titanica di animazione che parte dalle origini della claymation e che ha plasmato la carriera e l’arte di tantissimi animatori. Lascia dietro di sé amici, colleghi e una filmografia storica. Preghiere e pensieri vanno alla sua amata moglie Jennifer. Dicono “mai incontrare i propri eroi”, ma non sono d’accordo. Non puoi essere deluso dall’umanità di una persona, perché lo siamo tutti. Facendo le ore piccole durante la post-produzione, o durante i turni d’animazione quotidiani via Zoom durante il Covid, o intrappolato in un ascensore in un cinema di Londra… sono felice di aver incontrato l’essere umano Mark così come è stato un onore aver incontrato l’artista. Come ho detto, lo ammiravo prima ancora di conoscerlo. Avere la possibilità di condividere del tempo e dello spazio con lui, tra alti e bassi, è stato fantastico. E lo sarà sempre.

Nato nel 1959, Gustafson ha debuttato nel 1989, prendendo parte alla lavorazione della serie televisiva The Californian Rock Raisin. Tra i principali collaboratori del celebre regista di animazione stop-motion Will Vinton, in oltre all’Oscar, in 30 anni di carriera Gustafson è stato premiato anche con un Emmy per il corto Claymation Easter, nel 1992 e con un premio Annie speciale nel 1999.

