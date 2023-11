Per vincere domani - The Karate Kid

Pat E Johnson, noto per aver lavorato alle coreografie dei combattimenti dei film di Karate Kid, è morto per cause naturali a Los Angeles all’età di 84 anni.

A darne la notizia su Facebook è stata la nipote di Johnson, Colleen Mary Johnson: “Mi duole annunciare che mio zio Pat è scomparso domenica mattina. […] Resterà per molti una leggenda, inclusa la mia famiglia. Riposa in pace zio Pat, hai lottato bene“.

Johnson ha messo il suo nono dan di cintura nera al servizio della produzione dei film di Kare Kid, allenando attori come Pat Morita e Ralph Macchio. Dopo aver lavorato al primo film, è tornato anche sul set dei sequel nel 1986, nel 1989 e in Karate Kid 4 con Hilary Swank nel 1994.

Nel corso della sua carriera è stato anche stuntman e coordinatore, lavorando a progetti come Tartarughe Ninja alla riscossa (1990), Buffy (1992) e Mortal Kombat (1995).

È stato inoltre uno degli insegnanti principali delle scuole di karate di Chuck Norris, lavorando nella sede di Sherman Oaks.

Lascia sua moglie Sue, con cui era sposato da più di 50 anni, i figli Brett, Garth, Larry e Erik.

Classifiche consigliate