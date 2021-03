Il regista di, Chris Columbus, si è ritrovato a parlare con Entertainment Weekly di una “leggenda metropolitana” collegata alla leggendaria commedia interpretata da, Sally Field e Pierce Brosnan.

Il motivo? È presto detto: Twitter.

Qualche giorno fa è diventato virale un tweet in cui viene detto che, durante le riprese di Mrs Doubtfire, Robin Williams ha improvvisato così tanto che esisterebbero in realtà svariati montaggi del film, quello PG (Consigliata la supervisione dei genitori), quello PG-13 (non appropriato ai minori di 13 anni), quello Vietato ai minori non accompagnati e quello solo per adulti.

While filming 'Mrs. Doubtfire' (1993), Robin Williams improvised so much that there were PG, PG-13, R, and NC-17 cuts of the film pic.twitter.com/vjYUCmyrj2 — Film Facts 🎬 (@factsonfiIm) March 18, 2021

Il tweet faceva riferimento a una vecchia intervista di Chris Columbus in cui veniva detto qualcosa del genere. Con la complicità del tweet poc’anzi citato, il filmmaker ha potuto puntualizzare meglio la questione:

La realtà dei fatti è che c’era un accordo fra Robin e me in base al quale lui avrebbe fatto due, tre riprese basate su quello che c’era scritto nella sceneggiatura. Poi lui avrebbe detto “Lasciami giocare”. Al che ci ritrovavamo a girare fra i 15 e i 22 ciak dove lui faceva sostanzialmente quello che voleva. Penso che il numero maggiore di ciak che abbiamo raggiunto fosse 22, sì. Ogni tanto si spingeva in un territorio decisamente non adatto a una pellicola PG-13, ma di certo appropriato per una commedia più adulta vietata ai minori non accompagnati. Mi è capitato, in precedenza, di usare l’espressione “solo per adulti” in maniera scherzosa. Non potrebbe esserci una versione solo per adulti di Mrs Doubtfire.

Chris Columbus non esclude la possibilità di poter diffondere questo materiale inedito in un progetto futuro:

Sarei disposto magari a realizzare un documentario sulla realizzazione del film, in maniera tale da consentire alle persone di vedere alcune scene rimontate in chiave Rated-R. Il problema è che non me le ricordo minimamente. Conosco solo quelle che sono effettivamente finite nel film perché è passato davvero tanto tempo. Ma ho memoria del fatto che si trattava di materiale incredibilmente divertente.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!