Mrs. Doubtfire, commedia di grande successo con protagonista Robin Williams, arrivava al cinema trent’anni fa esatti e, nonostante i 400 milioni di dollari incassati globalmente, non ha mai avuto un sequel. In una recente intervista con Business Insider, il regista Chris Columbus ha rivelato che la sceneggiatura di un potenziale seguito è stata scritta e di averla sottoposta all’attore per la prima volta poco prima della sua scomparsa, avvenuta nel 2014. Ecco le sue considerazioni:

Io e lui non abbiamo parlato di un sequel fino all’anno in cui è morto. Avevamo una sceneggiatura già scritta ed è stata l’ultima volta che ho visto Robin. Sono andato a casa sua e ci siamo seduti a parlarne e la sceneggiatura era davvero forte. L’unico commento di Robin è stato: “Devo stare tanto nel costume questa volta?“. È stato fisicamente impegnativo [girare il primo film]. Per Robin, credo sia stato come correre una maratona ogni giorno in cui indossava il costume di Mrs. Doubtfire. Era più vecchio [del personaggio], ovviamente. Ne abbiamo parlato e credo che sperasse che nella riscrittura avremmo ridotto il personaggio di Doubtfire. Ma poi Robin è morto e quindi non ci sarà mai un sequel del film.

Il regista crede infatti sia assolutamente impossibile realizzare un seguito senza Williams, ma sa che la decisione spetta allo studio:

Fox/Disney possiede i diritti, credo. Non credo che la famiglia di Williams ne sia proprietaria, quindi lo studio può farne ciò che vuole. Dovrebbero? Dio, no. Di certo mi farò sentire se decideranno di farlo.

Nel film, lo ricordiamo, Robin Williams interpretava la duplice parte di Daniel Hillard / Mrs. Euphegenia Doubtfire, la governante che viene assunta dalla sua ex moglie, interpretata da Sally Field, per badare ai tre figli.

