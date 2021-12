Il registaha recentemente parlato con SFGATE durante i SF Film Awards dell’improbabile realizzazione di un sequel di

Una volta esistevano piani per un sequel del film. Tuttavia la scomparsa di Robin Williams ha frenato inevitabilmente il progetto. In tal senso Columbus ha parlato della questione e dell’attore che veste i panni del protagonista nell’adattamento teatrale di Mrs Doubtfire:

Chris Columbus non esclude la possibilità di poter diffondere questo materiale inedito in un progetto futuro:

Sarei disposto magari a realizzare un documentario sulla realizzazione del film, in maniera tale da consentire alle persone di vedere alcune scene rimontate in chiave Rated-R. Il problema è che non me le ricordo minimamente. Conosco solo quelle che sono effettivamente finite nel film perché è passato davvero tanto tempo. Ma ho memoria del fatto che si trattava di materiale incredibilmente divertente.