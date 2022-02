torna dietro la macchina da presa e si prepara a girare il suo nuovo film,, nei teatri di posa di Cinecittà (oltre dieci anni da Habemus Papam ). Le riprese inizieranno a marzo, e il film unirà Mathieu Amalric e Jerzy Stuhr assieme ad attori che hanno già lavorato con Moretti, come Margherita Buy (Tre piani), Silvio Orlando (Il caimano), oltre a Barbara Bobulova, Elena Lietti, Laura Nardi, Beniamino Marcone, Rosario Lisma, Flavio Furno, Francesco Brandi e lo stesso Moretti.

Nessuna informazione sulla trama, se non che il film sarà ambientato nella Roma degli anni cinquanta, sessanta e settanta, e sarà incentrato sul mondo del circo – ma anche del cinema. La sceneggiatura è di Moretti assieme a Valia Santella, Federica Pontremoli e Francesca Marciano. Sarà un film ad alto budget e coinvolgerà teatri di posa e backlot, con costumi e scenografie elaborate.

Alla produzione la Sacher di Moretti, RAI Cinema e Fandango, 01 Distribution si occuperà della distribuzione. Il sol dell’avvenire verrà probabilmente presentato durante un festival internazionale nel 2023.

In un’intervista su Italian Cinema, Domenico Procacci spiega: “I luoghi in questo film hanno una importanza notevole, e sceglierli non è stato facile. Lo scenografo Alessandro Vannucci e i suoi collaboratori hanno fatto un enorme lavoro di ricerca. Alla fine, e magari suonerà banale, la scelta è caduta su Cinecittà. Qui realizzeremo gli interni in teatro e negli enormi spazi sulla Pontina che Cinecittà gestisce stiamo realizzando costruzioni molto impegnative. Abbiamo lavorato molto in passato con Cinecittà e conosciamo il livello di qualità che ci viene offerto e che, in particolare su questo film, ci è indispensabile”.

Il cast di Il sol dell’avvenire era stato annunciato qualche giorno fa su Instagram dallo stesso regista in un video in cui mostrava anche alcuni costumi di scena: