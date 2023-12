Napoleon, l’ultimo film di Ridley Scott ora al cinema, è sotto attacco da parte degli storici per l’inaccuratezza di alcune scene.

Il consulente del regista per le scene di battaglia, Paul Biddiss, ha accusato a sua volta gli storici di essere vittima della stessa propaganda di Napoleone. Dice infatti:

Napoleone era famoso per esagerare le sue vittorie e non c’erano molti modi per verificare o mettere in dubbio la sua versione. Scriveva una lettera dopo una battaglia navale dicendo che aveva preso 4 navi quando nei fatti ne aveva presa appena una. Era molto abile nei bluff e le persone gli credevano, così la faceva franca. È così che si è fatto strada.