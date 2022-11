Napoleon Dynamite: Jon Heder sul perché non è mai stato realizzato un sequel

Perché non è mai stato realizzato un sequel di Napoleon Dynamite? Negli anni abbiamo intercettato voci sull’argomento, ma il film cult non ha mai effettivamente avuto un seguito.

E intervistato al podcast Inside of You with Michael Rosenbaum Jon Heder (protagonista del film cult) ha rivelato perché non è mai stato effettivamente realizzato un sequel del film. Ovvero per l’assenza del regista Jared Hess:

All’inizio nessuno chiedeva di realizzare un sequel. È stato sola alla fine dell’anno o l’anno seguente che i miei agenti mi riferirono: “La Fox vuole fare un sequel. Saresti disposto a farlo anche senza Jared?”.

Penso che lo abbiano premesso perché probabilmente pensavano “Oh, non sappiamo se Jared sarà disposto a farlo”. Forse aveva già rifiutato. Non lo so.

Ho risposto: “No, non lo farei senza Jared”. Perché Napoleon Dynamite era di Jared. Era la sua vita formativa a Preston, nell’Idaho. Era molto personale per lui…. realizzare un sequel senza di lui non avrebbe semplicemente avuto senzo.

La sinossi del film:

Preston, Idaho, USA. Napoleon Dynamite è un adolescente frustrato e alienato che vive con la nonna e il fratello trentenne, Skip, aspirante karateca impegnato in lunghe conversazioni via internet con la fidanzata LaFawnduh. Napoleon invece, passa le giornate cercando di migliorare le sue doti artistiche di ballerino e disegnatore e facendo progetti insieme al suo unico amico Pedro, da poco emigrato dal Messico, che ha deciso di candidarsi come presidente del comitato studentesco contro la bella e perfida Summer. Per vincere le elezioni, i due ragazzi si avvalgono anche dei consigli della timida Deb, segretamente innamorata di Napoleon. Purtroppo, a complicare la già difficile vita del ragazzo, sopraggiunge l’inconcludente zio Rico, nostalgico degli anni ’80, alla ricerca di un modo per fare soldi facili.

