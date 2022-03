Sono partite le riprese di, la pellicola biografica di Ridley Scott in cuivestirà i panni di Napoleone Bonaparte.

E grazie al Daily Mail ci arrivano le prime foto dal set di Napoleon in cui possiamo ammirare il poc’anzi menzionato Joaquin Phoenix con addosso il trucco e parrucco di Napoleone. Gli scatti sono stati rubati nella zona di Greenwich, nell’area sud est di Londra. Come al solito, trattandosi del Daily Mail, per questioni di copyright non possiamo riportare alcuna immagine ma potete ammirarle direttamente sulle pagine del tabloid a questo link o tramite il tweet qua sotto:

Joaquin Phoenix measures up as the diminutive French emperor for biopic https://t.co/1t2rMjzSTy — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 10, 2022

In uno degli ultimi aggiornamenti sul Napoleon risalente a quando la pellicola si trovava ancora in pre-produzione, abbiamo appreso che Jodie Comer aveva lasciato il cast ed era stata subito rimpiazzata da un’altra attrice di grande caratura, Vanessa Kirby. Il suo ruolo sarà quello di Marie-Josèphe-Rose Tascher de La Pagerie, meglio nota come Giuseppina di Beauharnais, la prima moglie di Napoleone.

Vi ricordiamo che Napoleon, il film di Ridley Scott con Joaquin Phoenix, è prodotto da Apple.

