Secondo quanto riportato da Deadline Netflix avrebbe acquisito i diritti per produrre, film che verrà diretto da(The Nun: La vocazione del male, Gangs of London).

Jason Pagan e Andrew Deutschman si sono occupati della sceneggiatura del progetto che narra le vicende di un investigatore di assicurazioni sanitarie che cerca di smentire le cause della morte di una coppia apparentemente causata da una casa infestata. I suoi dubbi vengono messi in discussione da un sensitivo e da alcuni misteriosi avvenimenti che lo stesso investigatore vedrà con i propri occhi.

L’opera è ispirata a The House on Ashley Avenue, racconto breve di Ian Rogers che fa parte della serie di racconti “Every House is Haunted”.

Sam Raimi e Zainab Azizi della Raimi Productions produrranno il film insieme a Roy Lee della Vertigo Entertainment. Andrew Childs sarà invece i produttore esecutivo.

Tra i lavori di Corin Hardy ricordiamo The Nun: La vocazione del male, The Hallow e alcuni episodi della serie televisiva Gangs of London.

Tra i film scritti da Jason Pagan e da Andrew Deutschman troviamo Paranormal Activity: Dimensione fantasma e Benvenuti a ieri.

