Next Goal Wins: Taia Waititi loda le doti comiche di Michael Fassbender

Total Film ci regala un nuovo sguardo a Next Goal Wins, adattamento cinematografico diretto da Taika Waititi del documentario britannico a tema calcistico datato 2014 e diretto da Mike Brett e Steve Jamison.

E lo stesso Waititi ha speso anche due parole sul protagonista del progetto, ovvero Michael Fassbender, lodando in particolar modo le sue doti comiche:

Non molte persone ne sono a conoscenza ma è estremamente divertente. Penso che abbia bisogno di fare più commedie. Stava facendo una pausa in quel momento [in cui l’ho contattato]… ma poi ha letto la sceneggiatura. Gli è piaciuta molto e ha deciso di interrompere il suo anno sabbatico e venire a lavorare con me.