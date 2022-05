La Universal Pictures ha siglato un accordo di prelazione con, l’autore di romanzi di grande successo come Le pagine della nostra vita, Le parole che non ti ho detto, I passi dell’amore, Come un uragano e L’ultima canzone.

L’accordo prevede che l’autore e la Anonymous Content producano tre film per lo studio holywoodiano.

I film saranno adattamenti cinematografici di alcuni degli ultimi romanzi di Nicholas Sparks, tra cui Quando si avvera un desiderio. Ben undici dei venti romanzi dell’autore sono stati portati sul grande schermo e hanno incassato in tutto il mondo 750 milioni di dollari.

“I romanzi evocativi di Nick Sparks sono stati pietre miliari culturali tanto amate, con personaggi forti e temi potenti che li rendono ideali per il grande schermo” ha commentato il presidente della Universal Pictures Peter Cramer.

Tra gli altri progetti in sviluppo c’è anche un musical destinato a Broadway tratto da Le pagine della nostra vita prodotto da Kevin McCollum e Kurt Deutsch, con musica e testi a cura di Ingrid Michaelson e Bekah Brunstetter.

Fonte: THR