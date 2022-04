Nicolas Cage racconta un aneddoto legato ad Adam West

Durante la promozione diha partecipato a un Reddit AMA durante il quale ha risposto alle domande dei fan.

Un utente ha chiesto all’attore se Adam West è stato una sua fonte di ispirazione per la sua interpretazione in Kick-Ass. L’attore ha risposto che West ha rappresentato “l’inizio e la sua fine di Big Daddy“, una cosa che ha confessato a West in persona:

Sono cresciuto guardandolo nella serie anni ’60 di Batman ed ha rappresentato l’inizio e la fine di Big Daddy. Una volta l’ho incontrato e gli ho detto: “Hai notato che mi sono ispirato a te?” e lui mi ha risposto: “Ho visto che ci hai provato“.