doveva interpretareper mettere tutta la critica d’accordo. Dopo il debutto dial South by Southwest festival, infatti, la pellicola ha ottenuto un raro punteggio di 100% sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes

Chiaramente per il momento si tratta di un punteggio dovuto a 17 recensioni, ma si tratta in ogni caso del miglior debutto “critico” per l’attore in tutta la sua lunga carriera.

Tra le interpretazioni più apprezzate su RT citiamo:

Pig (96%)

Il ladro di orchidee (90%)

Stregata dalla luna (94%)

Face/Off – Due facce di un assassino (92%),

Red Rock West (97%)

Via da Las Vegas (91%)

LEGGI – Nicolas Cage nel trailer vietato ai minori di The Unbearable Weight Of Massive Talent

L’attore interpreta se stesso in The Unbearable Weight of Massive Talent, pellicola scritta da Kevin Etten e Tom Gormican che approderà nelle sale degli Stati Uniti il 22 aprile 2022. Fanno parte del cast del film anche Pedro Pascal, Sharon Horgan, Alessandra Mastronardi, Jacob Scipio, Lily Sheen, Neil Patrick Harris e Tiffany Haddish.

Quanto attendete The Unbearable Weight of Massive Talent? Se siete abbonati a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Fonte