è tornato a parlare con la stampa di due progetti a cui è stato per molto tempo affiancato: un terzo capitolo die un sequel di, film del 1997 diretto da John Woo.

L’attore per il momento non ha aggiornamenti di sorta:

Non si sono né visti né sentiti. Spesso gli articoli che si leggono sono semplici congetture senza alcun fondamento, e lo stesso vale per Il mistero dei Templari 3. Sono passati 14 anni e c’è solo silenzio. È bello parlarne? Assolutamente. [Face/Off 2] sarebbe un bel film da realizzare? Oh, certo che sì, ma John Woo era una voce fondamentale in quel film, non potrebbe essere un remake. E credo che chi ci sta lavorando sia d’accordo: dovrebbe trattarsi di un sequel.

Ricordiamo che in sviluppo c’è una serie dedicata a Il mistero dei Templari, che però non prevede il coinvolgimento di Nicolas Cage.

Prossimamente vedremo Cage in The Unbearable Weight of Massive Talent (il peso insostenibile di un gigantesco talento), il lungometraggio in cui lo vedremo interpretare sé stesso