è attualmente impegnato nella promozione stampa di Prisoners of the Ghostland , progetto diretto dal regista giapponese(Tag, Cold Fish). Durante una chiacchierata fatta con Entertainment Weekly , Nicolas Cage, al secolo, classe 1964 con più di 100 film all’attivo come segnalato anche da IMDb , ha spiegato di non aver intenzione di andare in pensione né ora né mai.

Ecco le sue parole:

No, no, no. [Il mio pensionamento, ndr.] È una cosa che non potrebbe mai accadere. Fare quello che faccio al cinema è un’attività che mi ha fatto da angelo custode, una cosa di cui ho sempre avuto bisogno. Sto meglio quando lavoro e ho bisogno di un luogo positivo dove esprimere le mie esperienze di vita, spazio che mi viene offerto proprio dal cinema. Non mi ritirerò mai dalle scene. A quanto sono arrivato? 117 film? La mia risposta, quando la gente mi fa notare che lavoro troppo, è che “Mi piace lavorare, sto meglio quando lo faccio e, in ogni caso, anche gente come Cagney e Bogart hanno fatto centinaia di film!”. Poi vado a controllare e realizzo che “Oops!”.

Nel progetto Cage veste i panni di un rapinatore di banche che viene incaricato da un signore della guerra di riportare a casa la sua nipote scomparsa in cambio della sua libertà.

Del cast fanno parte anche Sofia Boutella, Bill Mosley, Nick Cassavetes e Tak Sakaaguchi. Il film sarà disponibile nelle sale americane, On Demand e in Digital HD dal 17 settembre.

Dalla sinossi: “Nelle pericolosa città di frontiera di Samurai Town, uno spietato rapinatore di banche (Nicolas Cage) viene liberato di prigione dal ricco signore della guerra, Il Governatore (Bill Moseley), e viene incaricato di trovare la sua nipote scomparsa, Bernice (Sofia Boutella). Tutto in cambio della sua libertà. Abbigliato con una tuta in pelle che si autodistruggerà entro cinque giorni, l’uomo parte per un viaggio alla ricerca della giovane donna e della sua redenzione”.

Aaron Henry (Inhumans) e Reza Sixo Safai (A Girl Walks Home Alone at Night) hanno scritto la sceneggiatura.

